Tenute Lu Spada nella GuidaBio 2026: premiati tre vini biologici tra eccellenza, territorio e “qualità popolare”

Tenute Lu Spada entra tra i protagonisti della GuidaBio 2026, l’unica guida nazionale dedicata esclusivamente ai prodotti da agricoltura biologica , nata per valorizzare scelte green, ecosostenibili e orientate alla tutela del consumatore in termini di qualità e sicurezza.

La GuidaBio è un progetto di divulgazione e promozione del vino

biologico italiano: coinvolge migliaia di aziende e recensisce circa 2.500 vini degustati rigorosamente alla cieca, con un’attenzione che unisce qualità, sostenibilità e anche estetica del prodotto.

La nuova edizione premia in modo significativo il lavoro agricolo e vitivinicolo di Tenute lu spada riconoscendo tre etichette che raccontano la vocazione del territorio e una visione precisa: fare vini di qualità, autentici, accessibili, capaci di parlare a tutti.

Questi i riconoscimenti che GuidaBio 2026 ha dato ai vini biologici di Tenute Lu spada:

•Grigiombra – Vermentino: 5 Foglie e riconoscimento speciale tra i migliori vini qualità/prezzo (fascia 15 euro)

•Fuocorosa – Rosato di Susumaniello: 4 Foglie per un rosato espressione del vitigno e del territorio di Brindisi

•Laenius – Malvasia Nera di Brindisi: segnalato e premiato in guida per identità e coerenza espressiva.

La presentazione della GuidaBio 2026 e la premiazione si svolgeranno il 24 gennaio a Roma, a Villa Pamphili.

Per Tenute Lu Spada, il biologico non è una moda, ma un percorso di responsabilità: verso la terra, verso il paesaggio vitato brindisino e verso chi sceglie ogni giorno cosa mettere nel calice. La GuidaBio ricorda come l’agricoltura biologica sia una sfida complessa, fatta di rigore, tutela ambientale, attenzione ai processi e alla salute del consumatore: principi che l’azienda ha trasformato in metodo e identità.

I riconoscimenti ottenuti confermano un obiettivo che Tenute Lu Spada porta avanti vendemmia dopo vendemmia: coniugare qualità e accessibilità, senza rinunciare alla personalità dei vitigni e all’impronta del territorio. Un vino biologico può essere contemporaneo e “popolare” nel senso migliore: schietto, sincero, immediato, capace di sedere sulla tavola di tutti e non solo nelle occasioni speciali.

Per Carmine Dipietrangelo, amministratore unico di Tenute Lu spada, “questi riconoscimenti rendono orgogliosi perché parlano di un lavoro agricolo vero: il biologico è disciplina, cura quotidiana e rispetto. Il nostro impegno è produrre vini puliti, riconoscibili e di qualità, ma con un’anima accessibile: vini che restano vicini alle persone e alle loro tavole.”