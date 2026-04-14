Tenute Lu Spada presenta “Cartoline di Primavera”: l’arte materica di Mariano Scardino incontra il vino biologico di Brindisi

BRINDISI, 18 e 19 Aprile 2026

Lungo l’ultimo tratto dell’antica Via Appia, dove i filari di vite si incastonano tra le acque del Cillarese e il profilo della città, Tenute Lu Spada inaugura la sua stagione culturale e di incontri.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, gli spazi dello showroom si trasformano in un palcoscenico sensoriale per ospitare “Cartoline di Primavera – Incanti e saluti di tele e di carte”, mostra personale dell’artista Mariano Scardino, a cura di Guendalina Armenti.

Un Dialogo tra Terra, vino e Arte

Per Tenute Lu Spada, il vino non è solo un prodotto, ma un veicolo di valori etici e rispetto ambientale. La scelta del regime biologico dei vini trova il suo naturale completamento nell’arte: un dialogo tra la “materia trasformata ma rispettosa della natura” del vino e la “materia destrutturata” della pittura. “La campagna e i vigneti sono luoghi di lavoro ma anche dell’anima e spazi di confronto,” spiegano da Tenute Lu Spada. “Mettere insieme arte e vino biologico è per noi una missione: entrambi sono frutti della passione, del tempo e di una profonda convinzione etica oltreché produttiva.”

Il ritorno di Mariano Scardino a Brindisi

Ritorna in Puglia la pittura di Mariano Scardino, già ospite in questa terra di vigne, mare e sassi, con figure, frammenti e ricomposizioni, tra il 2010 e il 2011. Con lo pseudonimo di Renero, allora, i tagli, le carte e i collage di una vita, avevano impreziosito luoghi come Palazzo Personnè a Lecce, i Trulli di Acqua Rossa a Cisternino, il Castello di Mesagne in occasione della Giornata Mondiale della Campagna “End Polio Now” del Rotary Club, i Cantieri Ura, Parco Multimedia e Sneaker Pumps a Brindisi.

Nelle sue opere, la materia povera viene strappata, ricolorata e ricomposta: ogni segno diventa una presa di posizione tra pensiero e realtà. Le sue “Cartoline” sono piccoli incanti che riscrivono buoni auspici, giocando tra luci e oscurità, leggerezza e trasformazione, vibrando in perfetta armonia con i profumi della terra, del vino e il silenzio ricercato della campagna.

L’esposizione rappresenta la prima tappa di un ricco calendario di appuntamenti che caratterizzeranno la stagione di Tenute Lu Spada

Programma dell’evento

Sabato 18 Aprile: Mattina: 11.00 – 13.00 (Inaugurazione alla presenza dell’artista)

Pomeriggio: 17.00 – 20.00

Domenica 19 Aprile: Mattina: 11.00 – 13.00

L’ingresso è libero. Durante le due giornate, i visitatori potranno immergersi nell’esposizione, acquistare le opere in vendita sorseggiando i vini biologici della cantina, disponibili per la degustazione e l’acquisto sia al calice che in bottiglia.

Il catalogo della mostra sarà online da Sabato alle ore 11 sul sito delle Tenute Lu Spada nella sezione “Eventi”.