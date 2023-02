TENUTE LU SPADA TRA I VINI BIOLOGICI DI SLOW WINE FAIR

Tenute Lu Spada con i suoi vini biologici è tra le aziende vitivinicole selezionate per la Slow Wine Fair, a Bologna dal 26 al 28 febbraio 2023.

É l’evento internazionale dedicato al vino buono, pulito e giusto il cui manifesto è stato sottoscritto da Tenute Lu Spada.

La manifestazione ospita l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition, la rete internazionale inclusiva e collaborativa che unisce i protagonisti del mondo del vino.

Nei tre giorni di Slow Wine Fair, centinaia di produttori provenienti da tutte le regioni d’Italia e da tutto il mondo si riuniscono a Bologna Fiere per confrontarsi sul futuro del vino e della viticoltura.

L’evento è dedicato a vignaioli e vigneron ma anche agli appassionati e agli operatori, che possono fruire di un ricco programma di incontri e scegliere al banco d’assaggio tra le migliaia di etichette provenienti da tutto il mondo e selezionate da una commissione di esperti. Quest’ultima parte è inoltre impreziosita dalla partecipazione di Federbio, la Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica.

Tenute Lu Spada partecipa con le sue scelte di produzione biologica al dibattito sul vino per cambiare rotta, dalla vigna alla bottiglia.

Slow Food ha lavorato per costruire un sistema che fa del vino un potente strumento di riscatto culturale delle campagne, in cui i vignaioli siano sia custodi del territorio sia promotori di un sistema che unisce tutela del paesaggio, difesa della biodiversità e promozione della crescita sociale e culturale delle campagne.

È questa la scelta che Tenute Lu spada ha fatto sin dalla sua costituzione e sarà protagonista a Bologna presso lo stand N23 P15 per raccontare il suo impegno quotidiano nella costruzione di una nuova identità per la città che veda anche l’agricoltura motore di un cambiamento economico, sociale e culturale del territorio.