Terecne Hill ha compiuto 85 anni: Camposecco FarWest gli ha dedicato un omaggio

Terence Hill, all’anagrafe Mario Girotti, il 29 marzo 2024 ha compiuto 85 anni. Il grande attore, l’uomo dagli occhi di ghiaccio che sembra non invecchiare mai, con una carriera strepitosa e tanti riconoscimenti prestigiosi. Iniziò a recitare in una serie di spaghetti- western alla fine degli anni sessanta con il fedele compagno, e co-pratogonista, Bud Spencer, fino al rinnovato successo nei panni di don Matteo, una serie molto seguita che gli ha regalato tante soddisfazioni. Non solo Don Matteo e l’accoppiata vincente con Bud Spencer, perché sono tanti i film del grande Terence. Negli anni sessanta aveva avuto anche un ruolo ne “Il Gattopardo”, capolavoro di Luchino Visconti. Il set rimane il grande amore di Terence che non ha alcuna intenzione di abbandonare la scena. Una vita lunga e piena di soddisfazioni, trascorsa quasi interamente davanti alla macchina da presa. Tanti gli auguri che sono giunti all’attore da ogni parte del mondo. In particolare, gli amici di “Camposecco Far West, Bud Spencer & Terence Hill” hanno avuto un’idea originale per il loro idolo. Sono riusciti a riunire tanti amici e colleghi dell’attore e hanno montato i loro messaggi in un emozionante videomessaggio di auguri. Un vero e proprio omaggio per fare sentire l’affetto che in tanti nutrono per Terence. Un modo originale per dimostrare quanto sia importante l’attore che è diventato una vera icona del cinema. “Camposecco Far West” è un gruppo Facebook, nato nel settembre 2021, da una geniale intuizione di Alberto Corridori, grande appassionato di film western, che sta appassionando tantissime persone. Il progetto è stato condiviso immediatamente dal brindisino Francesco Romano, un altro grande amante del genere, e Gianpaolo Gentile. Lo scopo è quello di valorizzare l’altopiano di Camposecco, situato nel Parco dei Monti Simbruini, un luogo mitico che ha fatto da scenario a famose pellicole di un genere che ha avuto tanto successo e che era forse caduto un pò nel dimenticatoio. Questa idea vincente è stata sostenuta, da subito, da tanti personaggi famosi, fino a creare una rete di amicizie importanti. Bellissima l’idea di questo gruppo di fare sentire la vicinanza a un grande attore nel giorno del suo compleanno. Tantissimi auguri Terence, continua a stupirci con le tue interpretazioni!

Ecco il link per il video completo:

https://youtu.be/hfc8d9v_iYY?si=9sMg4eajV5aiR4Z_ Anna Consales