Presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, Teresa Vittoria Donadeo ha presentato il suo libro “Vi racconto di me”. L’evento rientra nell’ambito della Rassegna “Pagine Erranti”. Ha dialogato con l’autrice, Il giornalista Alessandro Nardelli. È intervenuto per i saluti, Antonio Melcore, direttore dell’Accademia degli Erranti. Il libro è un’autobiografia, dove l’autrice vuole condividere alcune esperienze della sua lunga vita. Vengono approfonditi momenti significativi e tante emozioni. Non è soltanto un racconto di fatti, ma anche di scelte importanti che hanno caratterizzato il suo lungo percorso. Teresa Vittoria Donadeo ha voluto condividere con i presenti ricordi della sua infanzia in un momento storico particolare. Nella sua biografia si apre completamente, forse per la prima volta, in un modo così appassionato e completo con la voglia di mettere a nudo il suo cuore a tutti. Anna Consales