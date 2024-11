Terminal crociere – La città non può essere estromessa dalle scelte sul porto…

Il porto è una realtà avulsa rispetto al territorio che lo ospita o le scelte che riguardano la sua crescita devono essere condivise dai cittadini ed inserite in un più organico programma di sviluppo? L’interrogativo non è di poco conto, soprattutto in una città come Brindisi in cui la conflittualità tra ente locale ed ente di gestione del porto negli anni scorsi ha raggiunto livelli preoccupanti.

Oggi, a dire il vero, la situazione è più tranquilla, ma questo non giustifica il mancato coinvolgimento dei cittadini in scelte che potrebbero condizionarne lo sviluppo per 30 anni.

Il riferimento, in particolare, è alla richiesta di concessione presentata dalla compagnia crocieristica MSC per la gestione delle banchine destinate al traffico passeggeri nei porti di Bari e di Brindisi.

Il primo a sollevare il problema è stato il presidente della sezione porto e logistica di Confindustria Brindisi, l’operatore portuale Teo Titi, il quale ha sottolineato proprio la necessità di coinvolgere l’intera comunità brindisina, a partire dalle istituzioni, dai sindacati e dalle associazioni datoriali, su scelte che, nel bene o nel male, condizionerebbero l’economia cittadina per decenni.

L’Autorità di Sistema portuale, invece, ha ripreso il cammino dell’iter autorizzativo ed il commissario straordinario dell’Ente, contrammiraglio Vincenzo Leone, si è addirittura lasciato andare a commenti, esprimendo ottimismo “riguardo ad una soluzione in termini positivi nell’interesse primario dei porti di Bari e Brindisi”.

La realtà è che Bari è già infrastrutturata con due terminal crocieristici, mentre Brindisi non ne ha neanche uno e quindi la concessione andrebbe ad incidere pesantemente sugli spazi che resterebbero a disposizione di altri vettori.

Un motivo in più perché di concessione alla MSC si parli alla luce del sole e con il pieno coinvolgimento di operatori economici e cittadini.