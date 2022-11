TERMINALE EDISON – AMATI: SIAMO ALLA LITE TEMERARIA. IL PD NON AVALLI QUESTA DECISIONE. CHI PAGHERA’ LA PARCELLA?

Dichiarazione del consigliere regionale del Partito Democratico Fabiano Amati.

“La Giunta comunale di Brindisi insorge contro Governo nazionale, la Regione e tutti gli enti possibili e immaginabili, per impedire la realizzazione del serbatoio GNL. Siamo alla lite temeraria. Il problema è che nemmeno loro credono nel ricorso, tanto da non aver chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, e se ne servono solo per mettere in scena l’ideologia inquinante no-a-tutto contro l’attività amministrativa ambientalista del Si con giudizio.

Intervengo per svelare questo inganno e chiedo: chi pagherà la parcella all’avvocato? I cittadini di Brindisi o i componenti della Giunta che hanno deliberato per il ricorso?

Attendo l’intervento del PD di Brindisi e del gruppo consiliare al Comune per stigmatizzare la decisione della Giunta municipale, considerato che il nostro partito è fortemente ambientalista, impegnato per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di transizione e quindi indisponibile ad avallare scelte ideologiche e inquinanti”.