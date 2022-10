TERMINALE EDISON – CONTESSA (ANCE) E GALLUZZO (METALMECCANICI CONFINDUSTRIA): BENE L’ACCELERATA, MA ADESSO SI RENDA PUBBLICO IL PIANO DI COMMITTENZA!

Abbiamo appreso dagli organi di informazione la notizia secondo cui la società Edison avrebbe impresso un’accelerata alle procedure propedeutiche alla realizzazione di un deposito small-scale di GNL sulle banchine di Costa Morena, nel porto di Brindisi.

Ovviamente cogliamo l’occasione per confermare il nostro parere favorevole a questo insediamento che arricchisce l’offerta di servizi portuali ed allo stesso tempo diviene una opportunità anche per l’intero territorio, soprattutto sulla base delle prescrizioni imposte dalla Regione Puglia che aprono le porte a nuovi e importanti vantaggi per il comparto economico e produttivo della provincia di Brindisi.

Detto ciò, però, a questo punto è non più rinviabile la presentazione – da parte di Edison – del piano di committenza, in maniera tale da consentire alle imprese locali di verificare ogni possibile coinvolgimento diretto, senza il solito inaccettabile ricorso al sistema del subappalto, già tristemente applicato in questo territorio tra grandi players e aziende del posto.

Una illustrazione che dovrà comprendere anche ogni possibile “ritorno” per quest’area del paese durante la successiva fase di esercizio dell’impianto.

Un motivo in più perché il tutto avvenga in tempi brevi e in maniera pubblica, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni di categoria e delle istituzioni locali.

Angelo Contessa – Presidente ANCE Brindisi

Roberto Galluzzo – Vice Presidente sez. Metalmeccanici Confindustria Brindisi