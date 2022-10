TERMINALE GNL EDISON – ROSSI DICHIARA GUERRA A TUTTA L’ITALIA E PRESENTA RICORSO AL TAR, MA E’ UNA “BABBIATA”…

A dire il vero, questa il sindaco Rossi se la sarebbe proprio potuta risparmiare. Nelle scorse ore è stato notificato dal legale del Comune di Brindisi un ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Lecce per chiedere l’annullamento del decreto interministeriale del Ministero della Transizione Ecologica con cui la società Edison Spa è stata autorizzata ad installare ed esercire un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto nel porto di Brindisi. Il ricorso individua come controparti proprio tutti, dcai Ministeri ad Edison, agli altri Enti, alla Regione.

In sostanza, il primo cittadino ha dimenticato che la procedura si è conclusa negativamente rispetto alle sue aspettative (no all’impianto) in quanto proprio il Comune ha reso inefficace il suo parere negativo per le modalità con cui è stato espresso.

Ci sarà tempo e modo per cercare di comprendere le ragioni per cui si è dato vita a questo ricorso estremamente “tardivo” e chiaramente inefficace. Ma non si può non rilevare che è stato presentato al Tar di Lecce quando le vicende legate a decisioni di Governo notoriamente vengono discusse dal Tar del Lazio.

A ciò si aggiunga il fatto che non è stata chiesta alcuna sospensiva e quindi l’udienza sarà presumibilmente fissata in tempi biblici ed incompatibili con l’accelerata che ovviamente Edison imprimerà già a partire dai prossimi giorni.

Avremo tempo e modo per approfondire i contenuti del ricorso dell’avv. Rubina Ruggiero (per conto del Comune). Nel frattempo, pensiamo di poter affermare, senza rischio di smentita, che stavolta ci troviamo proprio di fronte ad una “babbiata”. Una cosa che “andava fatta” per tacitare qualche coscienza…