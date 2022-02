“TERNA” CANCELLA BRINDISI DAL TURBOGAS – GENTILE (CNA): IL TERRITORIO PERDE OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI PER 800 MILIONI DI EURO. SUBITO UN TAVOLO DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

La decisione di Terna di evidenziare che “il sistema elettrico della macro-area di Brindisi non ha attualmente necessità di ulteriore capacità a gas” pone una pietra tombale sul progetto Enel di realizzare una centrale a turbogas al posto dell’attuale centrale termoelettrica di Cerano.

E’ un fatto gravissimo che forse in tanti – anche tra rappresentanti politici ed istituzionali – non hanno ancora compreso sino in fondo.

Come è noto, inizialmente Enel aveva annunciato la costruzione di due gruppi a turbogas, per poi ridimensionare l’investimento ad un solo impianto. Ed è proprio in riferimento a quest’ultimo che aveva candidato Brindisi nell’ambito dell’asta della capacità (strumento previsto dal Piano nazionale integrato Energia e Clima).

La decisione assunta, però, spazza via questi nuovi investimenti che per il nostro sito avrebbero certamente raggiunto una somma non inferiore agli 800 milioni di euro.

E’ un danno gravissimo per il territorio brindisino, già così duramente colpito dalla crisi di settori vitali come quelli aeronautico e metalmeccanico.

Le conseguenze della chiusura della centrale di Cerano nel 2025, se non almeno in parte compensate dalla realizzazione del nuovo gruppo a turbogas, saranno devastanti!

Ed è auspicabile che nessuno consideri compensativi gli investimenti riguardanti le fonti rinnovabili. Brindisi, infatti, è alla disperata ricerca di “valore aggiunto” in termini occupazionali e di nuovi investimenti e non si può continuare a far finta di poter tenere la situazione sotto controllo pur in presenza di eventi drammatici sul piano sociale ed economico.

La realtà è che, in questa come in tante recenti occasioni, il Governo nazionale e quello regionale appaiono anni-luce lontani dai reali bisogni del nostro territorio che rischia di diventare residuale anche nell’ambito degli interessi di grandi player come l’Enel.

Un motivo in più perché si insedi immediatamente presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo di crisi industriale complessa, come già fatto per altre aree, che veda alla testa Sindaco e Presidente della Provincia e che si ponga come obiettivo immediato e prioritario il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio e di ogni altro Ministero direttamente interessati nelle scelte energetiche nazionali e, più in generale, nei processi di salvataggio di aree del paese in cui si prospettano – come per Brindisi – preoccupanti cadute economiche ed occupazionali.

Franco Gentile – Presidente CNA Brindisi