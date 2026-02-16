Terza donazione organi del 2026 nell’ospedale Perrino di Brindisi

Questa notte, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da una donna di 74 anni.

Il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgiche provenienti dal Policlinico di Bari che hanno lavorato congiuntamente a quelle del presidio brindisino. Le operazioni sono iniziate nel pomeriggio di ieri e sono terminate intorno alle 6.00 di questa mattina, sotto la guida dalla dottoressa Ada Patrizio, coordinatrice aziendale delle attività di prelievo.

Anche per questo prelievo multiorgano è intervenuto il team di Anestesia Rianimazione guidata dal direttore Massimo Calò.

Il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio dichiara:

“Presso l’ospedale Perrino di Brindisi è stato portato a termine, un intervento di prelievo multiorgano che si è concluso positivamente. Un risultato reso possibile dalla scelta di grande responsabilità e altruismo, che consentirà una nuova possibilità di cura e di futuro per altri pazienti.

Alla famiglia della donatrice rivolgo, anche a nome di tutta la Asl Brindisi, un pensiero di profonda vicinanza e il più sincero cordoglio per la perdita subita. Allo stesso tempo desidero esprimere un sentito ringraziamento per chi ha compiuto una scelta di straordinario valore umano e civile, capace di trasformare il lutto in speranza concreta.

Esprimo inoltre gratitudine a tutte le équipe sanitarie e alle professionalità coinvolte, alla Direzione sanitaria dell’ospedale Perrino e al Centro Regionale Trapianti, diretto dal professor Loreto Gesualdo, per la competenza, la dedizione e la sensibilità dimostrate in ogni fase del percorso, confermando ancora una volta l’elevato livello organizzativo e professionale della nostra azienda sanitaria”.

Il prelievo eseguito nella notte nell’Ospedale Perrino rappresenta il risultato di un lavoro sinergico tra professionalità diverse e di un modello organizzativo capace di garantire tempestività, competenza e attenzione umana anche nei momenti più complessi e delicati.

La donazione di organi si conferma uno dei più alti esempi di altruismo e responsabilità civile: un gesto che trasforma il dolore in speranza concreta e consente alla vita di continuare attraverso altri percorsi. Il nostro più sentito ringraziamento va a chi, con grande generosità, ha scelto di dire sì, compiendo una scelta di straordinario valore umano.