Terza vittoria di fila, la Dinamo Brindisi brilla e regola Molfetta

Terza vittoria consecutiva per la Dinamo Brindisi, che non tradisce il ritorno in campo dopo la sosta

per il turno di riposo e supera 84-74 una Virtus Molfetta ostica e combattiva. Al Palazumbo va in

scena un match sporco, intenso e ricco di contatti, nel quale i biancazzurri hanno dovuto sudare

fino alla sirena finale per conquistare un successo meritato. Si tratta della sesta vittoria su

altrettante gare disputate tra le mura amiche, con il Palazumbo che si conferma sempre più un

fortino invalicabile. Ottima la prova di Alfonso Di Ianni, protagonista di una doppia doppia da 12

punti e 11 rimbalzi, con una valutazione pari a 18. Top scorer dell’incontro Gonzalez con 21 punti,

seguito da Stankovic e Sapiega, entrambi a quota 17.

Coach Cristofaro schiera nello starting five Stankovic, Gonzalez, Sapiega, Di Ianni e Pulli. È

Stankovic ad aprire le marcature con due punti, poi Pieri e Pulli vanno a segno a cronometro

fermo. Ancora Stankovic con canestro e fallo subito, completato dal libero realizzato. La Dinamo

domina la fase iniziale, stringendo le maglie in difesa e rendendo macchinoso l’attacco di Molfetta.

Gonzalez infila la tripla e Sapiega, con un giro in lunetta, firma il primo vantaggio in doppia cifra

sull’11-1. Favali sblocca gli ospiti, ma Gonzalez risponde con due triple consecutive. Mezzina e

Daunys si iscrivono a referto e, con la tripla di Pieri, Molfetta rientra fino al -2 (19-17). Di Ianni e

Greco colpiscono dall’arco ristabilendo le distanze, Stankovic va a segno con arresto e tiro, ma

Bolis chiude il primo quarto sul 27-23. Il secondo periodo si apre con un parziale di 7-0 Dinamo

che vale il 34-25, subito rintuzzato da Favali, al quale risponde Cissé facendosi spazio in area.

Anche Costabile entra nel tabellino con il massimo vantaggio biancazzurro sul 38-27 al 16’.

Molfetta alza i giri del motore, prende fiducia e ricuce lo svantaggio. Sapiega segna un canestro

importante in penetrazione, ma Pieri è preciso dalla lunetta dopo il fallo subito su tiro da tre punti.

La tripla di Bolis consegna il primo vantaggio agli ospiti e manda le squadre negli spogliatoi sul

42-43.

La ripresa vede Molfetta toccare il massimo vantaggio con la tripla di Daunys (42-46). La partita

prosegue con grande ritmo ed equilibrio, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo. Di

Ianni colpisce da tre e Sapiega riporta avanti la Dinamo; Sirakov rimette il naso avanti per gli ospiti

di tre lunghezze, ma Gonzalez dalla lunetta ristabilisce il vantaggio. Grazie alla difesa e alla

velocità in contropiede, la Dinamo riprende il controllo della gara e chiude il terzo quarto sul

65-59. Nel quarto periodo la Dinamo sembra aver riacquisito sicurezza: Sapiega segna dall’angolo,

Di Ianni è un mastino in difesa e Gonzalez si conferma mortifero dall’arco, e i biancazzurri

tornano in doppia cifra di vantaggio sul 75-65. Nel momento migliore la Dinamo si spegne e con

un parziale di 9-0 firmato dalla coppia Bolis–Daunys Molfetta rientra fino al -1, a tre minuti dalla

fine. Stankovic e Cissé fanno 1/2 dalla lunetta per il 77-74. La stoppata di Di Ianni e la

schiacciata a due mani di Cissé sono le giocate che spezzano definitivamente le speranze di

rimonta degli ospiti. Stankovic sigilla la vittoria dalla lunetta per l’84-74 finale.

La Dinamo Brindisi tornerà in campo domenica 21 dicembre alle ore 18:00 sul campo del Bk4.0

Barcellona, per l’ultima partita del 2025.

Dinamo Basket Brindisi – Dai Optical Virtus Molfetta 84-74 (27-23; 42-43; 65-59; 84-74)

Dinamo Brindisi: Greco 3, Pantile, Costabile 4, Stankovic 17, Sannelli, Paciulli, Gonzalez 21, Pulli

1, Di Ianni 12, Sapiega 17, Cissè 9. Coach: CristofaroA.S.D.