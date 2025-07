Terziario Donna/Confcommercio Brindisi – Cristina Cuppone e Giorgia Tedesco nominate Vice Presidenti

Nei locali della sede di Confcommercio Brindisi si è riunito il Consiglio Direttivo di “Terziario Donna”.

Ha aperto i lavori la Presidente Mary Strabace la quale si è intrattenuta sulla “mission” di questo gruppo all’interno del sistema-Confcommercio e sulle iniziative che saranno messe in campo dopo la pausa estiva.

Ne è scaturito un dibattito a cui hanno partecipato Katiuscia Barbarossa, Maria Cristina Cuppone, Miriam Greco, Mariella Iaia, Sara Longobardi, Fabiola Monaco, Viviana Pati, Giorgia Tedesco e Gloria Maria Zurlo, formulando proposte che saranno meglio approfondite nel corso dei lavori del prossimo consiglio direttivo.

“La necessità più impellente – ha affermato la Presidente Strabace – è quella di offrire assistenza alle donne che vogliono fare impresa, partendo dalle possibilità di accesso al credito che il sistema-Confcommercio offre, così come per la sanità assicurativa, l’educazione digitale e gli adempimenti burocratici e fiscali. Proprio per questo, grazie anche alle professionalità presenti all’interno del gruppo, attiveremo percorsi formativi e di assistenza”.

Al termine del dibattito si è proceduto con la nomina di due Vice Presidenti. Si tratta di Maria Cristina Cuppone e di Giorgia Tedesco.

Su proposta della Presidente, poi, sono state cooptate nel consiglio direttivo Alessia Vallo e Federica Montesardi.