📢 Terziario Donna Confcommercio Brindisi presenta: “La Principessa che credeva nelle favole”

Un percorso unico di empowerment femminile dedicato a tutte le donne che vogliono riscoprire sé stesse, lavorare sulla propria autostima e sviluppare nuove competenze per il cambiamento personale e professionale.

📅 Il corso prevede 5 incontri, uno a settimana, ciascuno della durata di circa 2 ore e 40 minuti.

🎯 Attraverso strumenti come la Sophianalisi, la CosmoArt e il Viaggio Emozionale, ogni partecipante avrà l’opportunità di lavorare su temi chiave come il valore personale, il cambiamento e l’amore per sé stesse.

🖋 A cura della Dott.ssa Stefania Caracciolo

@stefania.caracciolo.5

📞 Posti limitati!

Per ulteriori dettagli e iscrizioni, contattate la Segreteria di Confcommercio Brindisi

0831/572924

WhatsApp 342/7791448

👉 Non perdete questa opportunità per trasformare