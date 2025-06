Terziario innovativo di Confindustria – Casoar eletto Presidente

Si è svolta l’Assemblea Generale della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2025-2029. Sono risultati eletti: Presidente,Stefano Casoar (G.A.W. S.r.l.s.); Vice Presidente, Laura De Rocco (THCS S.r.l. -Telemedicine Healthcare Solution); Consiglieri componenti aggiuntivi in Consiglio Generale: Antonella Anaclerio (Soluzioni Professionali S.a.s. di Anaclerio A. & C.); Delegati Piccola Industria, Gianluca Bozzetti (TIME VISION S.c.ar.l.) e Cataldo Lolli (STUDIO AMICA S.r.l.).

Dopo l’elezione il neopresidente – Stefano Casoar – ha dichiarato “Desidero ringraziare il Presidente uscente, Sandro Nasta, per il prezioso e costante lavoro svolto a favore della Sezione Terziario Innovativo. Inoltre, esprimo la mia gratitudine al Presidente Gabriele Menotti Lippolis con il quale ho collaborato attivamente nella Squadra di Presidenza, maturando in questi anni una significativa esperienza associativa”.

Il Presidente nel ringraziare l’Assemblea per la fiducia accordata, ha confermato di voler unire, valorizzare e far crescere il territorio. “Insieme ai colleghi, agli stakeholder, ai giovani e alle imprese, possiamo costruire una Sezione riconosciuta e determinante nel futuro di Confindustria Brindisi. Il Terziario Innovativo può e deve diventare un agente del cambiamento in grado di guidare la transizione digitale e culturale delle imprese brindisine.