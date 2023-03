“TESTIMONI DI UN NUOVO GIORNO”, UN INTERESSANTE INCONTRO CON IL PROF. IGNAZIO PUNZI

Presso la Chiesa San Vito Martire di Brindisi si è tenuto un interessante evento sul tema “Testimoni di un nuovo giorno”, meeting dei consigli pastorali delle parrocchie di Brindisi. Ha relazionato il prof. Ignazio Punzi, psicologo, psicoterapeuta, formatore e fondatore dell’Associazione “L’Aratro e la Stella”. Ha introdotto la tematica dell’incontro Fra Michele Carriero, Parroco della Parrocchia “La Pietà”, che ha evidenziato l’importanza di questi meeting che tendono a formare i partecipanti, portandoli a condividere importanti momenti di confronto. Dopo un sentito raccoglimento di preghiera, è intervenuto il prof. Punzi che torna volentieri nella sua Puglia, da cui è partito tanti anni fa. È stato molto motivante ascoltarlo e focalizzare insieme tematiche importanti del nostro tempo. È essenziale riflettere sul fatto che quando pensi che tutto sia perduto, bisogna mettersi in cammino. Non ci si deve chiudere in se stessi, perché attraverso l’altro, puoi incontrare la vita. È necessario avere il coraggio di esporsi alla vita e mettersi in cammino. Il Signore ci parla attraverso gli eventi che capitano e gli altri che incrociamo. Siamo tutti fragili, vulnerabili e, soprattutto all’inizio della pandemia, abbiamo scoperto la comunità. In quel terribile periodo in cui era impedito incontrarci, abbiamo scoperto l’importanza dell’altro. Pensavamo di poter effettivamente cambiare per sempre, ma, una volta superata la terribile situazione, abbiamo dimenticato di essere fragili e ognuno “ha preso la sua barca”. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e “se mi avvicino all’altro è perché io senza di te non vivo, mi sei necessario”. La verità è che noi siamo relazione. Dio ci parla attraverso l’altro non scelto. La fraternità è qualcosa che ci struttura. Senza l’altro, non sappiamo più chi siamo. “Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, cammina insieme”. Esporsi all’altro, incontrarlo, tessere legami comunitari, è l’unico modo per fare circolare la vita, per essere generativi. “Dio abita dove lo si lascia entrare”. Un incontro che certamente non ha lasciato indifferenti tutti presenti che, dopo, si sono riuniti in gruppo per focalizzare i punti salienti trattati. Il prof. Ignazio Punzi ha saputo affrontare tematiche importanti con una leggerezza espositiva evidente e una grande capacità comunicativa. Anna Consales