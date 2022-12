TETTO CONTANTE. D’ATTIS (FI): SERVONO PIU’ CONTROLLI E NORMATIVE CONTRO EVASIONE STRUTTURALE

“Il tetto al contante posto a 10mila euro dall’Europa ci dimostra che il centrodestra al governo su questo tema è sulla strada giusta. Non dobbiamo fare confusione tra chi non può pagare le tasse perché in difficoltà, chi invece le evade e chi fa riciclaggio. Ciò che serve contro l’evasione strutturale sono controlli più stringenti e normative chiare che intervengano anche sul sistema delle piattaforme digitali e dei grandi traffici commerciali internazionali. Immaginare che l’evasore fiscale sia il commerciante che ci dice che non può pagare la cartella esattoriale perché non ce la fa, mi sembra del tutto paradossale”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis, intervenendo a Speciale Tg4