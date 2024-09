Tfr non pagato da Ecotecnica -I Cobas organizzano un sit-in

Il Sindacato Cobas organizza un sit in domani, Mercoledì 11 Settembre a partire dalle ore 12,00 dei lavoratori della nettezza urbana in Piazza Matteotti, di fronte al Comune di Brindisi; incontreranno alle 12,30 il Sindaco di Brindisi, Pino Marchionna , per denunciare una situazione a dir poco irreale che si è venuta a creare per il mancato pagamento del TFR ed altro da parte della ditta precedente nella gestione del servizio , la Ecotecnica.

I lavoratori non solo non hanno ricevuto il TFR ed altro ma hanno dovuto pagare le tasse perché l’azienda Ecotecnica le ha riportate nel 730 come somme ricevute.

Il Sindacato Cobas si è rivolto quasi un anno fa al legale di fiducia , avvocato Giacomo Greco, che ha sostenuto i lavoratori con azioni giudiziarie andate a buon fine.

Le azioni legali vedevano le richieste di pagamento essere effettuate direttamente dal Comune con soldi mantenuti in mano dalla Amministrazione Comunale .

L’avvocato del Comune , Mario Marino Guadalupi, in presenza di queste intimazioni da parte del tribunale di Brindisi stava disponendo il pagamento di ciò che era dovuto ai nostri iscritti.

L’Ecotecnica , sostenuta dall’avvocato Massimo Ciullo, si è opposta a questa decisione per vari motivi perdendo in primo grado e ricorrendo in appello, quindi ulteriore attesa.

Il Cobas si è già incontrato alcune volte con il Comune dove ci hanno riferito di una proposta negoziale con Ecotecnica che può essere portata a buon fine , annullando il ricorso in tribunale.

I lavoratori vogliono esprimere direttamente al Signor Sindaco di Brindisi, Pimo Marchionna , tutte le loro preoccupazioni in merito alla vicenda con la speranza che il tutto possa svolgersi nel più breve tempo possibile.

I lavoratori vogliono anche dire al Sindaco che nonostante queste vicende si susseguono ad ogni cambio appalto il loro impegno lavorativo a favore della città viene sempre mantenuto alto.

Per il Cobas Roberto Aprile