Presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, Thalia Ganotakis ha presentato il suo libro:”L’uomo con l’organetto”. Sono intervenuti per i saluti: Antonio Melcore, direttore dell’Accademia degli Erranti, e l’avv. Antonella Mastropaolo, Console onoraria di Grecia in Brindisi, Lecce e Taranto. Ha dialogato con l’autrice: Tiziano Mele, giornalista e mental coach. L’autrice, di origine greca, nata in Congo, vive a Brindisi dal 1976, dove ha sposato l’uomo che ha conosciuto in Africa durante l’adolescenza. Ha pubblicato varie opere che trattano temi legati alle relazioni umane e alla multiculturalità, prendendo spunto dalle sue radici greche e dalla sua esperienza personale. “L’uomo con l’organetto” richiama la figura nostalgica e quasi simbolica dell’uomo che con la musica accompagna la vita delle persone, rappresentando il passato e la memoria. Il racconto riesce ad intrecciare temi personali con questioni universali. È la storia di due famiglie, Ferrero (italo-greca) e Erdem (turca), ed è ambientato in parte in Grecia, poi in Italia e in Francia. Attraverso le vicende delle due famiglie vengono narrati gli avvenimenti che hanno contrassegnato l’Europa negli anni sessanta e settanta. Anna Consales