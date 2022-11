“THAT NIGHT” E’ IL NUOVO SINGOLO DI BOBBY SOLO

È uscito il 18 novembre su tutti i digital store That Night, l’ultimo singolo del noto cantautore e chitarrista romano BOBBY SOLO che torna, dopo diversi anni, a deliziare ed incuriosire il suo affezionatissimo pubblico con un nuovo brano composto da lui stesso su testo scritto dal maestro bitontino Vito Vittorio Desantis che ne ha curato anche l’arrangiamento in collaborazione con la cantautrice Nancy Fazzini.

ll brano è distribuito dalla Sorridi Music del produttore discografico Jo Conti. Edizioni Musicali e produzione a cura della Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci.

Nel brano hanno suonato alcuni dei valenti musicisti della CONTRORCHESTRA big band, formazione diretta dallo stesso maestro Desantis, che hanno registrato presso il GVS Studio di Ruvo di Puglia. Mixing e mastering, invece, sono stati effettuati a Udine da Massimo Passon.

Bobby Solo, non ha bisogno di presentazioni: ha iniziato la sua lunghissima carriera negli anni ’60.

Ha vinto 2 festival di Sanremo, è stato protagonista di molti Festivalbar riscuotendo successo anche all’estero, come in Germania, Francia e Spagna. Diventato famoso anche grazie ai vari film a cui ha preso parte è tutt’ora popolare anche attraverso la TV grazie alle sue numerose ospitate in programmi RAI Finalmente il re del rock ‘n ‘roll, (fan di Elvis Presley, artista a cui si ispira nello stile e nel modo di cantare) ritorna con la sua brillante ed inconfondibile voce che trasmette subito emozioni al primo ascolto, accompagnato dalla Controrchestra Big Band. That Night è la canzone che segna il suo ritorno, una bella sorpresa per i suoi fans in attesa da tempo di ascoltare qualcosa di nuovo dal grande Bobby.

Il brano è ascoltabile qui: https://hypeddit.com/1yxcsj