“THE GREATEST SHOWMAN” – ARRIVANO I CHIARIMENTI E LE SCUSE. VIA AL RIMBORSO PARZIALE

In merito allo spettacolo The Greatest Showman – Il Musical andato in scena domenica 13 novembre

’22 presso il Teatro VERDI di Brindisi occorre fare le opportune precisazioni e chiarimenti partendo

dalla premessa.

Lo spettacolo proposto nel 2021 e rimandato causa Covid all’epoca, nasce riproponendo la storia del

fondatore del circo moderno e dei protagonisti di questo ossia persone emarginate dalla società

dell’epoca. Infatti quando è stato presentato abbiamo evidenziato due aspetti molto importanti il tema

sociale di emarginazione dei personaggi dell’epoca e la presenza nel cast grazie ad una collaborazione

con un’associazione, di due bravissime ragazze con una sindrome, altro aspetto evidenziato nella

conferenza di presentazione del musical che i protagonisti erano tutti ragazzi del territorio salentino

con esperienze in questo campo come dai loro curriculum presentati. Sempre nella presentazione

abbiamo specificato la parte tecnica dello spettacolo con un importante impianto audio luci e una

scenografia composta da strutture tradizionali e con scenografia digitale e su questo è stata costruita

la campagna comunicativa. Ebbene queste le premesse per poter arrivare a quanto successo la sera di

domenica 13 novembre.

Giovedì 10 novembre alle 20:30 il service che curava il musical e con cui avevamo preparato tutto

l’allestimento di audio e luci, oltre ad aver preparato le scenografie occorrenti e necessarie oltre quelle

digitali che sarebbero state presenti nella serata di domenica così come impostato, comunica che per

suoi imprevisti tecnici è impossibilitato ad effettuare la serata di domenica 13 con anche la

scenografia al seguito importantissima per noi e con le giuste aspettative del pubblico. Nella giornata

di venerdì abbiamo contattato vari service della zona al fine di sopperire all’improvvisa mancanza e

cercare di ottemperare alla situazione. Solo nella serata di venerdì siamo riusciti ad avere la

disponibilità di un service con cui non avevamo mai operato che si è dichiarato disponibile pur

avendogli fatto presente che non era un semplice spettacolo ma un musical. Durante le ultime prove

effettuate nella tarda mattinata di domenica abbiamo avuto sentore di qualche problema audio ma

purtroppo era ormai impossibile anche rinviare la data quando mancavano poche ore. Mentre lo

spettacolo offerto all’esterno del teatro da una parte del cast, è stato apprezzato dal pubblico presente,

altrettanto non si è potuto dire di quello successo all’interno. Lo spettacolo è partito con oltre quaranta

minuti di ritardo per varie motivazioni. Sin dalla prima scena chi curava lo spettacolo si è reso conto

che la situazione si stava stravolgendo con varie criticità come audio ovattato e chiuso, inneschi audio

e fischi, luci che non seguivano quanto previsto con accensioni e spegnimenti fuori tempo e slegando

il tutto nel peggiore dei modi e stravolgendo e scivolando sempre più in qualcosa di completamente

diverso dello spettacolo proposto e programmato. Noi e chi impegnato sul palco a cui va un

grossissimo plauso, abbiamo cercato nei limiti umani e nelle professionalità anche se da alcuni non

apprezzati di portare a termine uno spettacolo. Alla fine ricordando sin dall’inizio anche il fine sociale

apparivano giustamente demoralizzati dal riscontro (seppur con le dovute ragioni) avuto da parte del

pubblico. Naturalmente alla luce di tutto ciò il primo pensiero è quello di chiedere sinceramente scusa

alla Fondazione del Nuovo Teatro VERDI e al personale presente sul posto che ha dovuto sorbirsi

critiche immeritate che una struttura di prestigio non merita certamente, al Direttore Artistico

Carmelo GRASSI, antico motore della cultura di questa città che travolto dalle critiche che ha da

sempre portato la cultura nella città e sinceramente assolutamente non merita. Ma soprattutto

chiediamo scusa a tutto il pubblico che ha visto un qualcosa che è stato stravolto come detto prima e

e a tutto il cast soprattutto chi è andato in scena e a tutti che hanno dato il massimo dell’impegno.

Non accampiamo scuse potendone avere anche il diritto ma solo aver voluto chiarire i fatti accaduti

avendo subito anche noi dei danni dalla situazione createsi domenica e per questo abbiamo deciso di

procedere al rimborso parziale del biglietto, nonostante lo spettacolo sia stato fatto e terminato ma

riteniamo che sia la cosa più giusta.

Per usufruire del rimborso mandare la copia del biglietto e dove effettuare il rimborso all’indirizzo

mail: rimborsobiglietti@libero.it

SERVICE Line