“THE GUARDIAN” PARLA DEL MUSEO RIBEZZO

Un’altra stella da piazzare meritatamente sul petto per il Museo Archeologico “F.Ribezzo” di Brindisi, in seno al polo bibliomuseale di Brindisi. Il noto e apprezzato giornale inglese “The Guardian” ha infatti riservato una fantastica sorpresa alla città di Brindisi. In un recente numero del prestigioso quotidiano d’oltre Manica, la giornalista britannica 𝐋𝐢𝐳 𝐁𝐨𝐮𝐥𝐭𝐞𝐫 ha scritto in maniera entusiasta della vista effettuata pochi mesi fa nel Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi e della incredibile storia raccontata dai tanti reperti ivi custoditi, restando conquistata da simile bellezza. La giornalista Boulter annovera il Museo diretto dall’arch. Emilia Mannozzi tra le attrazioni imperdibili. Ecco un passo dell’articolo sul numero del 18 dicembre scorso del “The Guardian”:

“The archaeological museum next to the cathedral is even free to enter. Its collection of ancient Greek vases and lovely Roman mosaics rivals those in Naples and Sicily, yet we had it to ourselves on a sunny autumn afternoon.

𝐿𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑔𝑟𝑒𝑐𝑖 𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑣𝑜𝑙𝑖 𝑚𝑜𝑠𝑎𝑖𝑐𝑖 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑒 𝑆𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎…𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑢𝑛𝑛𝑎𝑙𝑒…”. Questo il link dell’articolo completo sulla nostra città.