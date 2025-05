“The Swing Story”, secondo appuntamento stagione concertistica “Musica al Museo” | Polo BiblioMuseale di Brindisi – ARCoPu

Al Museo Ribezzo, piazza Duomo – Brindisi, venerdì 30 maggio 2025 ore 18:30, “The Swing Story”, secondo appuntamento della stagione concertistica “Musica al Museo”, del Polo BiblioMuseale di Brindisi-Museo Ribezzo e ARCoPu – Associazione Regionale dei Cori di Puglia APS, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia.

La Swing Band i “Contrabbandisti“, Roberto Galanto – crooner, Giampiero Leo – pianoforte, Raffaele Vaccaro – sax, Francesco Crescenzio – tromba, Angelo Cito – contrabbasso, Alessio Santoro – batteria, propone un progetto musicale e un sound che riporta all’epoca del proibizionismo, ai bar fumosi, alle atmosfere dark e dalle danze provocanti del Lindy Hop alla riscoperta dei grandi classici di Buscaglione, Sinatra, Carosone, Bublé, ripensati in chiave contemporanea con arrangiamenti di grande impatto.

Atmosfere in perfetto equilibrio tra improvvisazione e precisione ritmica. Un gioco di equilibri sonori che trascina l’ascoltatore in un flusso irresistibile di emozioni.

Lo swing, con la sua inconfondibile energia e ritmo, è uno dei generi musicali più iconici del Ventesimo secolo, capace di attraversare epoche e continenti. E’ una festa per i sensi: la sua pulsazione ritmica invita al movimento, alla gioia collettiva, al sentire prima ancora che al pensare. Il linguaggio musicale dello swing, pur nelle sue origini storiche, è assolutamente attuale, risuonando ancora oggi con la stessa freschezza e vitalità. La sua capacità di trasformare ogni performance in un’esperienza unica ne fa un linguaggio senza tempo, sempre capace di rinnovarsi e coinvolgere il pubblico in un’esperienza sonora di pura energia e libertà.