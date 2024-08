“The wolf”, il libro della giornalista Fabiana Agnello il 17 agosto al Castello di Mesagne

Sabato 17 agosto, alle ore 20.30 nell’atrio del Castello di Mesagne, la presentazione del libro “The wolf. Cornuti a cacciadi sacristi” della web journalist Fabiana Agnello. L’autrice dialoga con il giornalista Cosimo Saracino, interviene il Procuratore Capo di Brindisi Antonio De Donno. Ingresso gratuito.

Con prefazione di Massimo Giletti, il libro racconta un pezzo di storia della Sacra Corona Unita, organizzazione criminale che affonda le sue radici negli anni Novanta e si ripropone nel 2020 più violenta e vorace che mai. Nel volume, «la descrizione una tipologia di criminali che nella provincia della Lecce barocca fanno recapitare la testa di un capretto conficcata in un pugnale al giudice Francesca Mariano, minacciano di morte il Pubblico ministero antimafia Carmen Ruggiero nella messapica Brindisi e infiltrano le aziende municipalizzate nella bizantina Bari».

The Wolf parla di un diritto di cronaca negato, «di quella cronaca genuina che si prefigge di informare, mettere in luce la verità in maniera genuina e per la quale sono stata minacciata. Una verità reale, non manipolata e non strumentalizzata, in un momento in cui il dossieraggio, le fake news e il linguaggio dei social sembra voler piegare la verità alle necessità dei poteri di turno», scrive l’autrice. Il volume affronta, quindi, il tema della comunicazione criminale in chiave moderna, includendovi i messaggi veicolati da alcuni cantanti neomelodici coinvolti in operazioni antimafia. La presentazione si svolge nell’ambito del cartellone estivo promosso dalla città di Mesagne.

Chi è Fabiana Agnello

Web journalist, Fabiana è presidente dell’Aps “La Valigia Blu”. Ha digitalizzato i primi passi nel giornalismo per le testate locali di QuiMesagne, Senzacolonnenewse il settimanale cartaceo Il7 Magazine. Ha collaborato con le redazioni di BrindisiReport, LeccePrimae Todaydel gruppo editoriale digitale CityNews Spa, con L’Edicola del Sude con l’emittente televisiva Antenna Sud. Esperta e formatrice di strategia Seo, è vincitrice del premio per il giornalismo d’inchiesta nel 2020 del Festival nazionale della Legalità di LegalItria. Collabora dal 2022 con Affaritaliani.itdiretto da Angelo Maria Perrino e dal 2023 con Claudio Brachino, già vicedirettore di Studio Aperto e direttore del cartaceo Il Settimanaledi Pmi.it. Conduce sulle sue pagine social i podcast In viaggio…e Storie di Mafia,affrontando argomenti di politica, economia, finanza, cronaca e giudiziaria.