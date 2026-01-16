“The Wonderful Illusion”, al Verdi l’arte della grande magia

Ci sono momenti in cui la realtà fa un passo indietro e lascia spazio allo stupore. Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18.00, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi arriva “The Wonderful Illusion”, lo spettacolo del Mago Manisco, un appuntamento pensato per il pubblico delle famiglie. Il politeama brindisino accoglie un lavoro costruito come un racconto visivo, nel quale l’arte dell’illusionismo si fa esperienza e ogni scena dello spettacolo sposta un po’ più in là il limite di ciò che si ritiene possibile.



I biglietti sono disponibili esclusivamente al botteghino del teatro, al costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 12 anni. Il botteghino è aperto il giorno dello spettacolo dalle 16.30 alle 18.00. Info 0831 562554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com.



“The Wonderful Illusion” prende forma come un percorso dentro l’immaginario della grande magia. Più che una semplice successione di numeri, una costruzione narrativa che avvicenda ritmo, silenzi e improvvise accelerazioni. Sul palco accadono cose che sembrano sottratte alle leggi della fisica: una figura femminile che si solleva e fluttua su una fontana d’acqua, apparizioni che irrompono nello spazio scenico, corpi che attraversano fiamme e macchinari per poi dissolversi e ricomparire tra il pubblico. L’illusione diventa materia concreta, osservabile, e proprio per questo destabilizzante.



«Il mondo dell’illusione è immenso e ricco di sfumature», racconta Mago Manisco. «Dalla manipolazione al mentalismo, ogni ramo ha una sua grammatica. Ma ciò che più mi rappresenta sono le grandi illusioni: portare la magia sotto gli occhi dello spettatore, rendere possibile l’impossibile, leggere lo stupore nei loro sguardi». Il pensiero chiarisce la cifra del lavoro: la scelta di una magia esposta, visibile, che non si nasconde nel dettaglio ma si misura con lo spazio aperto del palcoscenico.



Lo spettacolo coinvolge direttamente il pubblico, chiamato a salire sul palco e a diventare parte della narrazione. Bambini e adulti vengono accompagnati dentro il meccanismo dell’illusione come testimoni attivi di ciò che accade. «È lì, in quell’istante di meraviglia», prosegue l’illusionista, «che nasce la vera magia». Una magia che supera l’effetto e vive nel tempo sospeso che precede e segue ogni numero.



Il percorso artistico di Mago Manisco affonda le radici in una passione coltivata fin dall’infanzia. «Da bambino ero affascinato dal misterioso e dal meraviglioso», ricorda. «Quella che sembrava solo una curiosità è diventata, con il tempo, una forma d’arte e una parte della mia identità». Una crescita costruita attraverso studio, confronto e pratica costante, che nel 2009 trova una svolta con l’ingresso nel Club Magico Pugliese, luogo di formazione e scambio tra artisti.



Negli anni arrivano il perfezionamento delle tecniche, l’adesione all’International Brotherhood of Magicians e al Ring 377 Apulia, fino a un passaggio simbolico nel maggio del 2010: la partecipazione al Guinness World Records per la magia più lunga del mondo, realizzata a Saint-Vincent durante il congresso Masters of Magic. «È stato un momento di condivisione straordinaria», racconta Manisco. «Un record nato dall’unione di tanti artisti e dalla stessa passione. Un’esperienza che mi ha segnato profondamente».



A Brindisi, “The Wonderful Illusion” approda come uno spettacolo che tiene insieme tradizione e linguaggio contemporaneo, grandi classici della magia e numeri spettacolari costruiti per il pubblico di oggi. Un lavoro che chiede soltanto di guardare. E che, proprio per questo, riesce a sorprendere.