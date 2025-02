Thermowell e Polo Messapia per futuri impiantisti della nautica

Un’innovativa sinergia tra scuola e impresa prende vita all’IISS Ferraris De Marco Valzani – Polo “Messapia” di Brindisi con il lancio del progetto “Allena-menti, edizione Sottocoperta”, finanziato dal PNRR Azioni per il potenziamento delle competenze STEM , grazie alla collaborazione con Thermowell, leader nel settore della tecnologia per il condizionamento nautico, il progetto segna una tappa importante nella modernizzazione della scuola e nel rafforzamento delle competenze di tutta la comunità educativa.

La prima fase del progetto, all’interno dell’Istituto “De Marco” di Brindisi, vede la partecipazione del CEO di Thermowell, Renato Napoli: gli studenti saranno guidati gradualmente alla realizzazione di un impianto di condizionamento nautico all’interno dei laboratori scolastici, di recentissimo allestimento L’obiettivo è fornire loro conoscenze tecniche di settore e competenze anche digitali di alta qualità, con un focus su tecnologie avanzate applicabili al settore delle imbarcazioni da diporto.

“Il nostro attaccamento al territorio – afferma la Dirigente Scolastica del Polo Messapia, Rita Ortenzia De Vito – e la voglia di vedere i nostri ragazzi crescere e realizzarsi nella loro Terra d’origine, ci spingono a lavorare in sinergia con le grandi aziende e gli enti che, in questo momento, richiedono profili professionali specializzati in alcuni ambiti specifici con altissime competenze. Il patto formativo stretto con Thermowell si inserisce perfettamente in una progettualità di politica scolastica orientata all’innovazione, alla tecnologia e alla qualità dell’offerta formativa, in risposta alle istanze provenienti dal mercato della nautica e della diportistica”.

Nella seconda fase del progetto gli studenti, direttamente in azienda, applicheranno le competenze acquisite durante il percorso scolastico in un contesto lavorativo reale. Questo contatto diretto con il mondo del lavoro, la gestione d’impresa, la dimensione professionale permetterà loro di potenziare anche quelle soft skills che rendono un tecnico specializzato nell’impiantistica di bordo altamente competitivo e pronto per navigare nel mare della vita.

Il progetto “Allena-menti, edizione Sottocoperta” rappresenta quindi un modello di collaborazione che va oltre la tradizionale formazione scolastica, favorendo l’integrazione tra il sistema educativo e le dinamiche industriali, e rispondendo così alle sfide e alle opportunità di un settore in continua evoluzione.