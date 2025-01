Tiesto (Dj numero uno al mondo!) suona il remix di “Deep Inside” del brindisino Andrea Fiusco allo Space Club di Miami

Il 24 gennaio si è tenuto un evento straordinario allo Space Club di Miami, uno dei locali più iconici e prestigiosi del panorama musicale mondiale. Durante la serata, il DJ numero uno al mondo, Tiesto, ha sorpreso il pubblico con l’esecuzione di un remix speciale di “Deep Inside”, realizzato dal giovane produttore musicale brindisino Andrea Fiusco.

La serata, che ha radunato migliaia di persone nel celebre locale, ha rappresentato un momento di grande celebrazione per la musica elettronica. L’atmosfera era elettrica, con luci, suoni e un’energia travolgente che hanno accompagnato il set esplosivo di Tiesto.

L’evento non è rimasto confinato al club: grazie alla piattaforma Twitch Music, la serata è stata trasmessa in streaming live, raggiungendo appassionati di musica elettronica in ogni angolo del globo. Il remix di Andrea Fiusco, accolto con entusiasmo dal pubblico in sala e online, ha dimostrato ancora una volta come il talento italiano sia in grado di brillare nei contesti più esclusivi e competitivi del mondo musicale.

Un risultato eccezionale per Andrea Fiusco, che con questa esibizione guadagna un posto di rilievo nella scena internazionale, portando con sé l’orgoglio del Sud Italia in uno dei templi della musica elettronica globale.

https://www.1001tracklists.com/tracklist/1bfn2m89/tiesto-club-space-miami-united-states-2025-01-25.html#tr_h58gp2nx