TIME OUT: IT’S CHRISTMAS TIME! IL CONCERTO DI NATALE CON LA HAPPY CASA E RUAHART ALLA CATTEDRALE DI BRINDISI

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE ALLE ORE 20:30 IL CONCERTO ARTISTICO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE RUAHART ARTISTIC WORSHIP CON LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI BIANCOAZZURRI. INGRESSO LIBERO

TIME OUT: IT’S CHRISTMAS TIME! Un concerto artistico organizzato e realizzato dall’Associazione RUAHArt Artistic Worship, condiviso e supportato dalla Happy Casa Brindisi e dal Centro Arte Danza.

Giovedì 22 dicembre sarà una serata di festa natalizia della città di Brindisi per riflettere sui valori della pace, solidarietà, tolleranza e inclusione attraverso lo sport, la musica e la danza.



La Pace e il Natale saranno i temi principali della serata sviluppati attraverso canzoni natalizie rivisitate negli arrangiamenti e nelle esecuzioni, brani cantautoriali e di musica leggera, la danza, video, momenti di recitazione e il coinvolgimento di alcuni atleti della Happy Casa Brindisi sul palco.

La Pace al centro dell’attenzione in un periodo delicato a livello mondiale ed europeo, ma non solo. Pace vera, reale, intesa come attenzione verso le fragilità e le disuguaglianze di qualsiasi tipo verso le povertà umane.



Un impegno comune che si concretizza anche mediante lo sport, come strumento di crescita e di sviluppo nel rispetto della dignità dell’altro grazie alla capacità di trasmettere valori fondamentali e universalmente condivisi. Valori che sposa in pieno la società Happy Casa Brindisi che si fa promotore di attività e iniziative in tal senso.

Appuntamento alle ore 20:30 alla Cattedrale di Brindisi, ingresso libero. Vi aspettiamo in tanti per una serata di solidarietà, musica e tanto divertimento!