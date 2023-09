TIR TRAVOLGE AUTO. DUE MORTI NEL BRINDISINO

Gravissimo incidentre stradale nel Brindisino, sulla statale 379, in territorio di Fasano. Poco prima delle ore 14 una autovettura con tre persone a bordo stava procedendo in direzione Bari quando è stata letteralmente travolta e schiacciata da un autoarticolato. Nell’impatto hanno perso la vita due persone, mentre una terza è stata ricoverata in ospedale con codice rosso. Illeso l’autista del mezzo pesante. Sul posto gli agenti della polizia stradale, il personale del 118 ed i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per consentire il recupero dei mezzi.