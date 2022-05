TITOLO EUROPEO PER MARANGI, PORTACOLORI DELL’ATLETICA AMATORI ECOLSERVIZI CISTERNINO

ALESSANDRO MARANGI portacolori della ASD ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI vince il TITOLO EUROPEO DI CATEGORIA sulla mezza maratona

Dal 12 al 15 maggio a Grosseto si sono svolti i campionati europei no stadia per le categorie da 35 anni in su. La manifestazione ha visto tutti i migliori runners e marciatori europei per l’assegnazione dei titoli europei di categoria individuali e di squadra.

Grande soddisfazione per l’atleta ALESSANDRO MARANGI, esperto runner classe 1986, portacolori dell’Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, che ha vinto la gara della mezza maratona, vincendo il titolo europeo di categoria M35 e il titolo europeo a squadre per l’Italia (Alessandro Marangi 1h 8’55’’ Umberto Persi 1h 9’04’’ Mohamed Idrissi 1h 11’12’’)

Dopo la bella prestazione ottenuta a marzo in questa stagione nella Roma Ostia con il tempo di 1h 05’51’’ Alessandro ha voluto partecipare alla rassegna europea sulla medesima distanza portando all’Italia due importanti medaglie d’oro.

L’atleta di Cisternino, nato e cresciuto nel vivaio della squadra locale, allenato da Vito Vasta, è anche un istruttore FIDAL diversi anni.

Dopo aver vestito i colori delle Fiamme Gialle, è un maresciallo della Guardia di Finanza e istruttore militare ginnico presso la scuola allievi finanzieri di Bari