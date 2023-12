Tombolata di sostegno alla cura della fauna selvatica

Giorni di festa, giorni di Natale, giorni di tombolate. Presso la casa di quartiere “Minimus” , nel Bastione nei pressi Porta Mesagne, sede del WWF, e’ stata organizzata la tombola di Natale.

Il classico gioco delle feste di dicembre diventa un’occasione per aiutare gli animali in difficoltà. Grazie alla solidarietà di alcuni commercianti che hanno aderito all’iniziativa del WWF, chi ha partecipato alla tombola ha vinto dei premi “in natura”: verdure, formaggi, vino, dolci.

Un piccolo divertimento, a cui hanno partecipato anche dei ragazzi, che diventa un modo per fare del bene. Il ricavato della tombola andrà al centro recupero fauna selvatica della Provincia di Brindisi per acquistare attrezzature e mangimi speciali. Presente la responsabile del Centro fauna, la biologa Paola Pino d’Astore.