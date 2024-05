TONDI (F.I.): Intercettato Finanziamento PNRR per Rifacimento Scuole Cervellati e San Pio (Tuturano)

Grazie all’Amministrazione guidata dal Sindaco Marchionna e al lavoro svolto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, Gianluca Quarta si è ottenuto un fondo del Pnrr dell’importo di 1.800.000 euro per la riconversione e messa in sicurezza della Scuola San Pio di Tuturano e della scuola dell’infanzia Cervellati di Brindisi.

Il bando prevede un finanziamento pari a 600.000 mila euro per la riconversione della scuola dell’infanzia San Pio di Tuturano garantendo 30 posti per la fascia 0-2 anni e 1.200.000 mila euro per la riconversione e messa in sicurezza della Scuola Cervellati di Brindisi garantendo 60 posti per la fascia 0-2 anni.

Il plauso del gruppo di Forza Italia per il risultato raggiunto.

Nota del Consigliere Comunale di Forza Italia, Luca Tondi.