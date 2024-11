Tondi Luca (FI) in risposta all’articolo della Gazzetta del Mezzogiorno di domenica 10 novembre 2024 : dichiara “non credo di aver mai mostrato segni di insofferenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco,anzi confermo il mio sostegno in favore dello stesso Sindaco, così come all’intero gruppo di Forza Italia cui appartengo.

Consigliere di Forza Italia Luca Tondi