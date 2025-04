Lunedì 21 aprile,dopo tanti anni di buio totale , la Strada Poderale Santa Candida è finalmente illuminata grazie all’installazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

Un risultato concreto ottenuto grazie all’impegno dell’Amministrazione Marchionna ed al lavoro di Forza Italia Brindisi.

Un ringraziamento va in modo particolare all’Onorevole Mauro D’Attis per avermi sin dall’inizio sostenuto in questa mia iniziativa.

Questa è la politica dei fatti, non delle parole.