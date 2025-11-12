Facebook Instagram
Toni Matarrelli incontra la città: domenica l’iniziativa in villa a Mesagne

Il candidato al Consiglio regionale Toni Matarrelli incontrerà la cittadinanza per un momento di confronto e approfondimento sui temi cruciali per il territorio provinciale e per la Regione. L’iniziativa pubblica si terrà domenica prossima, 16 novembre, in villa comunale a partire dalle ore 11:30. L’incontro rappresenta un’occasione per i cittadini di ascoltare le proposte e le motivazioni che guidano la sua candidatura, con un focus sulle peculiarità e i bisogni della città di Mesagne e dell’intera provincia brindisina.

