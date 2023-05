TONNELLATE DI DETRITI IN LEGNO SUL LITORALE BRINDISINO. ECOTECNICA IN AZIONE

Se non è emergenza poco ci manca sul litorale che parte dalla zona nord della provincia di Brindisi per arrivare fino al capoluogo dove gli operatori di Ecotecnica ed i gestori degli stabilimenti balneari privati sono impegnati da giorni nella raccolta di enormi quantità di detriti in legno che potrebbero provenire dall’esondazione dei fiumi nell’ambito dell’alluvione abbattutosi sull’Emilia Romagna.

Stiamo parlando di tonnellate di tronchi e legnetti che renderebbero impraticabili ampi tratti di bagnasciuga senza l’intervento della società che provvede alla pulizia dei litorali.

E la situazione, come abbiamo già detto, non è differente all’interno degli stabilimenti balneari dove il personale raccoglie questi detriti, anche se poi si pone il problema di dove smaltirli.

Anche stamattina, come si vede da immagini e foto, ci sono al lavoro decine di persone, anche perché la stagione balneare è già partita ed il caldo di questi ultimi giorni fa prevedere che aumenterà di giorno in giorno l’affluenza sul litorale.

Il problema sarà quello dello smaltimento di tanto legno che Ecotecnica provvederà ad effettuare come da contratto, mentre gli stabilimenti balneari dovranno concordare con Comune e Capitaneria di Porto le modalità di smaltimento dopo un periodo inevitabile di accatastamento in aree demaniali che saranno indicate ai gestori.

La speranza è che il problema si risolva nel corso delle prossime ore, in maniera tale da consentire la piena fruizione del litorale già a partire dalla festa del 2 giugno.

Nel frattempo, comunque, Ecotecnica sta provvedendo a bonificare tutti i tratti di spiaggia libera dai reflui accumulatisi nel corso della stagione invernale.