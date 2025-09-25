Tonno rosso di dubbia provenienza. Sequestro in una pescheria

Nella mattinata odierna, i militari della Sezione Polizia Marittima della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi, in collaborazione con i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, coordinati dal 6°Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, hanno sottoposto a sequestro n. 03 grossi esemplari di tonno della pregiata specie “thunnus thynnus”., per un peso totale di circa 100 chilogrammi.

A seguito di un’attività di monitoraggio e appostamento, i militari intervenuti. hanno individuato all’interno di una pescheria presente in Provincia di Lecce, n. 03 esemplari, per un peso totale di circa 100 chilogrammi, di tonno rosso “thunnus thynnus” tutti privi di tracciabilità, provenienti presumibilmente da pesca di frodo. Gli esemplari di tonno rosso, erano ben occultati all’interno del locale commerciale ispezionato, in quanto tale specie ittica, protetta a livello comunitario e internazionale, è sottoposta da alcuni anni ad un piano di contingentamento delle catture proprio in virtù della rarità della specie.

I militari hanno richiesto l’intervento del personale medico del Servizio Veterinario SIAV “B” di Lecce ai fini dell’identificazione della specie oltre che della verifica della sussistenza di tutti i requisiti igienico-sanitari di legge per il consumo umano.

Il tonno rosso sequestrato, dichiarato non idoneo al consumo umano in quanto di dubbia provenienza è stato consegnato allo zoosafari di Fasano per il successivo consumo da parte degli animali ospiti dello zoo.