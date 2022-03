TOPI E PICCIONI MORTI IN CORSO ROMA. E NESSUNO INTERVIENE!

Lo spettacolo è davvero da terzo mondo e non si riferisce alla estrema periferia della città, bensì al centralissimo corso Roma. In un locale non utilizzato, al civico 108, dietro la saracinesca è possibile vedere che all’interno ci sono carcasse di piccioni e di topi insieme ad altri esemplari vivi che passeggiano liberamente. Purtroppo riescono ad introdursi facilmente in quanto la rete metallica esiste solo fino ad una certa altezza. Il fatto incredibile è che nessuno, a Palazzo di Città, intima al proprietario dell’immobile di bonificare l’interno e di chiudere con una vetrata o con altri sistemi che impediscono l’accesso a topi e piccioni. Ne va delle condizioni di salute di chiunque transita in quella zona.