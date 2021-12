La foto racconta molto più delle parole. In vico Lungo, nella periferia di Brindisi, accade sempre più spesso di incontrare topi neri grossi come gatti aggirarsi comodamente per strada anche in pieno giorno. Le segnalazioni sono state inoltrate al Comune ed alle autorità sanitarie, ma fino ad oggi non è intervenuto nessuno per porre rimedio a questa situazione, con gli abitanti che temono di ritrovarsi questi topi nelle proprie abitazioni.