Topi in pieno giorno in via C. Colombo. Situazione da Terzo Mondo!

E’ diventata insostenibile la situazione in via Cristoforo Colombo. Le foto che vi proponiamo sono state scattate stamattina. Un gruppo di topi prende letteralmente d’assalto un sacchetto dei rifiuti abbandonato (fuori orario) nei pressi del cancello del garage di uno stabile situato al civico 84. Purtroppo non è la prima volta che accade e sono proprio i residenti di questa importante arteria cittadina a denunciare la presenza di gente che vive in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. Il che avrebbe fatto proliferare, nel tempo, la presenza di topi. Ma è altrettanto grave che non si provveda ad effettuare ad intervento di derattizzazione, ovviamente a carico dell’Amministrazione Comunale e della società che si occupa di igiene urbana.