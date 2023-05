TORCHIAROLO E SAN PIETRO VERNOTICO – SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA DI STATO

I servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere voluti dal Questore di Brindisi Annino Gargano, nella giornata di ieri 16 maggio 2023 hanno visto la Polizia di Stato impegnata nei Comuni della provincia a sud del nostro capoluogo.

Le pattuglie della Questura di Brindisi coadiuvate dal Reparto Prevenzione Crimine di Lecce sono state impegnate in un servizio di controllo del territorio che ha visto la presenza della Polizia di Stato nei centri abitati di Torchiarolo e San Pietro Vernotico.

Nel corso di tale attività sono state controllate 231 persone, 54 delle quali con precedenti segnalazioni di Polizia, nonché 116 autoveicoli e 2 esercizi commerciali con gli avventori presenti al momento del controllo; sono state elevate alcune contestazioni per violazioni delle norme del Codice della Strada.

Inoltre , è stato rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un involucro contenente una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso pari a 2,7 grammi. Sono in corso indagini per risalire all’identificazione di coloro che hanno abbandonato la droga rinvenuta.