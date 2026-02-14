Torchiarolo: risposta immediata dell’Arma all’ondata di furti. Identificato e denunciato l’autore della spaccata al “Bar Olindo”

Non si arresta l’efficace azione di contrasto alla criminalità predatoria da parte dei Carabinieri della Stazione di Torchiarolo. In un momento di particolare attenzione mediatica e preoccupazione della cittadinanza, dovuta ai recenti episodi di cronaca che hanno riportato una serie di furti nell’area, l’Arma ha risposto con i fatti, assicurando alla giustizia l’autore di un colpo che aveva destato particolare allarme. A conclusione di una serrata attività d’indagine e accurati accertamenti tecnici, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 34enne residente a Torchiarolo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto il responsabile del furto con scasso perpetrato tra le ore 04:00 e le 05:00 dello scorso 5 febbraio ai danni dello storico esercizio pubblico “Bar Olindo Caffè”, situato in Piazza Garibaldi, nel cuore della marina di Torre San Gennaro. In particolare, il malvivente si sarebbe introdotto nel locale dopo aver infranto una finestra. Una volta all’interno, avrebbe asportato circa 300,00 euro in contanti, diverse bottiglie di liquore di pregio e due palmari in uso al personale. Nel tentativo di garantirsi l’impunità, l’individuo avrebbe inoltre pesantemente danneggiato l’impianto di videosorveglianza e il sistema di allarme. Tuttavia, l’efficacia dei sistemi difensivi e la rapidità d’analisi dei Carabinieri hanno permesso di estrapolare e visionare le immagini prima del loro totale danneggiamento, portando all’identificazione certa del reo. Gran parte della refurtiva (liquori e apparecchiature elettroniche) è stata prontamente recuperata dai militari poco distante dal luogo del delitto, dove era stata abbandonata durante la fuga. L’operazione odierna rappresenta una risposta ferma e tangibile dell’Arma dei Carabinieri alle legittime preoccupazioni manifestate dagli organi di stampa e dai residenti negli ultimi giorni. Il controllo del territorio resta la priorità assoluta per garantire la sicurezza delle attività commerciali e la serenità della comunità di Torchiarolo e delle sue marine.