Torchiarolo: Tolleranza zero contro i furti nelle marine. I Carabinieri arrestano padre e figlio sorpresi in flagranza di reato

Non si placa l’offensiva dell’Arma dei Carabinieri contro la criminalità predatoria che ha recentemente interessato il litorale. Dopo l’identificazione del responsabile della spaccata al “Bar Olindo”, i militari della Stazione di Torchiarolo hanno messo a segno un altro importante colpo a tutela della sicurezza pubblica, assicurando alla giustizia due malviventi colti sul fatto durante la notte del 14 febbraio 2026.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio intensificato proprio per rispondere ai recenti episodi, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai colleghi del N.O.R. – Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini residenti a San Pietro Vernotico, rispettivamente padre e figlio, di 42 e 22 anni. I due sono stati sorpresi mentre erano intenti a svaligiare un’abitazione situata nella frazione costiera di Campo di Mare. L’azione fulminea dei militari ha permesso di interrompere il furto di numerosi beni, tra cui vari elettrodomestici e apparecchi elettronici (lavatrice, aspirapolvere e televisori) e attrezzatura da giardinaggio e bricolage. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. L’attività riscontra e conferma l’importanza della capillarità dei presidi dell’Arma e la costante attenzione, anche nel territorio delle marine che i militari pongono per prevenire e reprimere, ogni forma di reati, primi tra i quali quelli predatori. La risposta “pronta e concreta” degli ultimi giorni dimostra una vigilanza costante e una capacità d’intervento immediata, volta a restituire serenità ai residenti e ai proprietari delle abitazioni estive.

Gli indagati non sono da ritenersi colpevoli fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.