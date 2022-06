TORNA A BRUCIARE L’EX ALFA EDILE. NEL SILENZIO GENERALE…

Ci vuole davvero poco a riempirsi la bocca di belle parole, far capire che si è ambientalisti fino alla cima dei capelli. Ma poi quando, puntualmente come ogni estate, quella bomba ecologica prende fuoco fanno finta di cadere dalle nuvole. Stiamo parlando dell’ex Alfa Edile, nel cuore della zona industriale di Brindisi. Un ammasso di rifiuti che da troppi anni aspetta di essere rimosso per poi bonificare l’area. Alla fine gli unici ad occuparsene sono i vigili del fuoco che devono lavorare per ore ed ore per stoppare il processo di autocombustione.

Tacciono tutti, forse nella remota speranza che ci si dimentichi cosa emettono quelle fiamme in atmosfera. Un colpevole silenzio generale che non fa onore alla nostra città.