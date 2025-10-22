Torna a Latiano l’appuntamento con la moda wedding

Torna domenica 26 ottobre alle 19:30, nello stupendo scenario della Sala Flora del Palazzo, l’appuntamento con la moda wedding. Anche quest’anno l’Atelier Vanitas di Valter Melechì e Manifattura Store di Giuseppe Gallone presenteranno gli abiti della nuova collezione da cerimonia sposa e sposo. Giuseppe e Valter aprono ancora una volta le porte dei propri Atelier presentando una parte degli abiti che si possono trovare nei loro punti vendita.Una sfilata che, come ogni anno,sarà un inno alla bellezza femminile e maschile rendendo omaggio al connubio tra modernità e tradizione. Un parterre di volti noti del settore wedding impreziosirà la serata: Raffaella Ligorio, presenterà la serata ed il regista Matteo Giua guiderà le uscite delle modelle e dei modelli.

L’Atelier Vanitas con sede in Latiano alla via Colonnello Montanaro 50 è oramai un riferimento nel settore sposa, e Valter è la guida e il mentore perfetto per tutte le spose che vogliono affrontare il loro grande giorno con fascino e bellezza. Nel corso della sfilata infatti verranno presentati abiti di diversi ed importanti brand,inoltre Valter presenterà pregiati capi sartoriali ideati e realizzati da lui.

All’uomo ci pensa Manifattura Store con sede in via Francavilla 58, sempre a Latiano, che nel corso della sfilata presenterà abiti da sposo sartoriali e di brand quali Musani,Luigi Convertini e Quintino Orefice.

Il make up delle modelle sarà realizzato da Simona Pepe,Sara Romano e Federica Gaeta e le acconciature saranno realizzate da Antonio Ruggiero e Mariele Altavilla, in una collaborazione che unisce diverse figure professionali del territorio in un evento singolare ricco di sorprese.

L’ingresso è libero ma è consigliabile prenotare il proprio posto