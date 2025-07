Torna a Latiano lo “Stacchioddi Summer” – Sabato 26 luglio 2025

Un viaggio tra gusto, tradizione e musica per celebrare la cultura gastronomica e popolare del territorio

Latiano (BR) – Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Latiano lo “Stacchioddi Summer”, l’evento estivo dedicato alla tradizione gastronomica delle orecchiette fatte a mano, simbolo della cucina pugliese e latianese. L’appuntamento è per sabato 26 luglio 2025, a partire dalle ore 20:00, in via Santa Margherita, nel cuore del centro storico.

Organizzato dalla Pro Loco di Latiano, con il patrocinio dell’UNPLI Puglia e dell’Amministrazione Comunale di Latiano, lo “Stacchioddi Summer” si propone come un’estensione estiva della storica Sagra degli Stacchioddi di ottobre, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per riscoprire i sapori autentici della tradizione culinaria locale, in un’atmosfera di festa e condivisione.

La scelta di via Santa Margherita come cornice dell’evento non è casuale: l’iniziativa intende infatti valorizzare uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, il Museo Civico di Latiano, riportando l’attenzione sul suo patrimonio e promuovendone la fruizione.

Nel corso della serata, sarà possibile degustare piatti tipici preparati secondo le ricette della tradizione, passeggiare tra stand enogastronomici e allestimenti a tema, e lasciarsi coinvolgere da una ricca programmazione musicale. Sul palco si alterneranno la travolgente energia della B Street Band, seguita dal coinvolgente DJ set di Armando De Donno, per un mix perfetto tra musica dal vivo, danza e divertimento.

Lo “Stacchioddi Summer” rappresenta un’occasione per celebrare la comunità, la memoria storica e l’identità culturale di Latiano, attraverso il cibo, la musica e la convivialità. Un evento pensato per tutte le età, capace di unire tradizione e intrattenimento in uno dei momenti più vivaci dell’estate pugliese.