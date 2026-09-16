Torna a Mesagne la Festa dell’Unità. Dopo 14 anni il PD torna in Villa Comunale

Sabato 26 settembre il Partito Democratico – Circolo di Mesagne riporta nel cuore della città, dopo quattordici anni, uno degli appuntamenti storici della tradizione politica del centrosinistra.

La Festa de lʼUnità, fortemente voluta e promossa da un gruppo di giovani del Partito Democratico di Mesagne, nasce dalla volontà di riaccendere il dibattito politico e la partecipazione, attraverso un momento di incontro e confronto aperto alla città. Un’occasione per tornare a discutere delle questioni che riguardano il nostro presente e, soprattutto, delle sfide che attendono il nostro futuro.

Due i momenti di discussione che animeranno la serata.

Alle 18.30, si parlerà di “Lavoro, salari e pensioni: quale futuro per le nuove generazioni?”.

Una domanda che riguarda direttamente il presente e il futuro dei nostri giovani: come garantire alle nuove generazioni un lavoro dignitoso, un salario adeguato e una pensione sicura?

Alle 19.30 sarà invece la volta di “Il futuro parte dal Sud: la Puglia verso la sfida nazionale del 2027”, un dibattito che metterà a confronto diversi livelli della rappresentanza politica e territoriale.

Al centro della discussione il ruolo che la Puglia può giocare nella costruzione di una proposta politica nazionale del Partito Democratico e del centrosinistra, partendo dalle esperienze, dalle esigenze e dalle sfide che arrivano dai territori.

La Festa de lʼUnità sarà una serata da vivere insieme, tra musica, cibo e convivialità. La Villa Comunale ospiterà stand gastronomici, artigiani locali, oltre alla presenza di ANPI Mesagne, CGIL con la possibilità di effettuare il calcolo della pensione, Associazione Di Vittorio e Partito Democratico di Mesagne con lo stand dedicato al tesseramento.

A fare da colonna sonora alla serata sarà la musica live dei Crazy Roll Dance, per una festa che vuole tornare a essere uno spazio di incontro, partecipazione e socialità.

Al termine dell’esibizione, estrazione dei biglietti della riffa con tanti premi in palio.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma dettagliato con tutti gli ospiti presenti.

Vi aspettiamo sabato 26 settembre in Villa Comunale, a partire dalle ore 18.00.