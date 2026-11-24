Torna a Tuturano l’appuntamento con il Mercatino del Vintage, Artigianato & Secondhand.

Dopo il grande successo delle prime edizioni, l’associazione Il Curro APS (gestore ufficiale dello spazio) invita cittadini, appassionati e curiosi a una nuova giornata interamente dedicata al riuso creativo, alla creatività locale e alla socialità, in programma domenica 29 novembre, con orario continuato dalle 08:00 alle 20:00, presso la Casa di Quartiere Gala House. ​Per venire incontro alle diverse esigenze dei partecipanti, il mercatino si svolgerà sia all’esterno che all’interno dei locali di Gala House, lasciando agli espositori la libertà di scegliere la collocazione più adatta. Molti artigiani preferiscono infatti gli spazi al chiuso per proteggere creazioni più delicate e fragili, mentre altri scelgono volentieri l’area esterna, compatibilmente con le condizioni meteorologiche della giornata. Questa organizzazione mista permette di valorizzare al meglio ogni bancarella e di garantire il regolare svolgimento dell’evento.​Il mercatino si conferma un punto di riferimento capace di attrarre espositori e visitatori non solo da Tuturano, ma da tutta la provincia di Brindisi e dalla vicina provincia di Lecce. Tra gli stand sarà possibile scoprire oggetti dal fascino autentico e pezzi unici lontani dalla produzione industriale:• ​Artigianato e creatività: monili fatti a mano, quadri, oggetti d’arredo per la casa e creazioni realizzate con stampa 3D.• ​Vintage e Secondhand: abbigliamento, dischi in vinile, curiosità e articoli da collezione.

​Particolare attenzione è rivolta all’inclusività e alle nuove generazioni: l’iniziativa promuove la partecipazione attiva di realtà del territorio impegnate nel sociale e riserva uno spazio speciale ai più piccoli, ai quali è garantita la partecipazione gratuita come espositori, affinché possano gestire piccoli banchi di scambio e vendita riscoprendo il valore della relazione diretta e della manualità lontano dagli schermi. ​L’ingresso è gratuito per tutti i visitatori. Chiunque desideri partecipare come espositore può prenotare il proprio spazio contattando il numero 349 819 5650 (i bambini espongono gratuitamente).

​L’iniziativa si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Brindisi e in collaborazione con la rete Case di Quartiere Brindisi e il CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento.