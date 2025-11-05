Torna “Aspettando San Martino”: Tenute Rubino riaccende la magia dell’autunno

Dopo una lunga attesa, sabato 8 novembre 2025 segna il ritorno di uno degli appuntamenti più amati firmati Tenute Rubino: Aspettando San Martino, evento simbolo di convivialità, profumi d’autunno e buon vino.

Il passaggio dall’autunno carico di profumi e colori caldi alle prime serate invernali, fatte di incontri in famiglia tra le mura di casa e serate intime passate in compagnia degli amici più cari davanti ad un camino acceso, come ogni anno non può che essere segnato da una festa che prepara al periodo più bello dell’anno.

San Martino è la festa che celebra la nuova annata, le caldarroste, l’allegria e le risate tra amici, quando le cantine hanno ormai ultimato il loro ciclo di produzione e ci si prepara a brindare e pasteggiare con il miglior calice di vino. A Tenute Rubino l’evento “Aspettando San Martino” è tutto questo, e anche di più. E’ un momento dedicato alla cultura in senso lato, unita al divertimento e alla convivialità di chi visitando la Cantina si sente come a casa.

L’ultima edizione di Aspettando San Martino risale al 2019, ma lo spirito, nonostante gli anni trascorsi, è rimasto intatto: una serata pensata per celebrare l’arrivo della nuova annata con leggerezza, eleganza e calore. In un’atmosfera accogliente e festosa, l’evento offrirà un aperitivo con degustazione dei vini di Tenute Rubino, seguito da uno spettacolo teatrale d’eccezione con due protagonisti d’eccellenza della scena nazionale: Raffaello Tullo e Martina Salvatore.

<< Per Tenute Rubino – commenta Romina Leopardi, direttore Marketing e Comunicazione – sarà un doppio motivo di festa. Brinderemo all’ottima annata della vendemmia 2025 e celebreremo i nostri vini che continuano a darci grandi soddisfazioni, anno dopo anno. Grandi soddisfazioni come quelle che solo pochi mesi fa ci ha regalato uno dei nostri vini di punta, il Torre Testa 2021, che quest’anno si è aggiudicato un premio doppio: i 96 punti della prestigiosissima guida Doctor Wine 2026 e l’inserimento nella Selezione dei 100 vini rivelazione de La Guida Vini 2026 edita dall’Associazione Italiana Sommelier >>. Una Guida che non seleziona solo le “nuove etichette”, ma accende i “riflettori su territori alla ribalta, nuove interpretazioni di vitigni, nuovi approcci, nuovi protagonisti”. <<Ai bellissimi risultati si aggiunge anche la bellissima notizia, che non ci trova impreparati, ma della quale siamo sempre comunque molto felici – conclude Romina Leopardi- della riconferma per la nostra cantina riconosciuta, per il quarto anno consecutivo, Cantina Sostenibile con la certificazione Equalitas Corporate>>.

Non resta quindi che festeggiare insieme. Tra calici, risate e storie sul palco, Aspettando San Martino 2025 sarà un viaggio breve ma intenso per vivere insieme il piacere dello stare bene, tra sapori autentici e teatro di qualità.

Save the date: 8 novembre 2025

Dove: Via Enrico Fermi, 50

Orario: 19.30 degustazione vini

20.30 inizio spettacolo