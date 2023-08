TORNA IL “BPA” – OGGI DOPPIO APPUNTAMENTO A BRINDISI E CAROVIGNO

Il Brindisi Performnig Arts fa tappa a Carovigno, uno dei quattro Comuni del terrirorio che, forte della sensibilità dei propri amministratori, ha abbracciato e contribuisce a diffondere il messaggio di inclusione sociale che il Festival di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica- direzione artistica di Vito Alfarano- intende veicolare.

Oggi, lunedì 21 agosto h. 21:30

Sagrato della Chiesa Nuova, Carovigno (BR)

PIANO SOLO CORPO SOLO

di e con Claudia Caldarano e Simone Graziano

Compagnia NINA

Spettacolo offerto dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica

https://vimeo.com/811650391

“Piano Solo Corpo Solo” è un concerto per “piano solo” e una danza per “corpo solo” nato in tempi di isolamento e di mutazioni sociali in cui i due artisti hanno sentito violati i propri corpi e la propria libertà. Perciò con questa performance il musicista Simone Graziano e la danzatrice Claudia Caldarano cercano di toccare e di essere toccati dalle reciproche intimità e solitudini e di uscire dalla distanza di sicurezza.

La coreografia è eseguita su una sorta di prolungamento della coda del pianoforte, nero, lucido, dove il corpo è riflesso, esposto, confinato e a rischio. Il pianoforte a coda è preparato con oggetti della vita quotidiana per renderne il suono straniante, quasi irriconoscibile, e vicino allo spettatore, come se stesse con la testa dentro lo strumento. Simone e Claudia cercano di stabilire, nel suono e nel movimento, un contatto epidermico tra loro e con lo spettatore, come se Piano Solo Corpo Solo fosse un concerto e una danza per un solo spettatore.

Sempre oggi, lunedì 21 agosto, tornano gli appuntamenti di BPA KIDS.

Alle ore 18:30, presso la Cooperativa Eridano, Strada per Betlemme 6, Brindisi, si terrà lo spettacolo IOLE GIRASOLE E I PRATI IN FIORE di e con Gianluigi Cosi e Paola Giglio. Ticket 3 euro

Spettacolo di burattini ispirato al libro di filastrocche “Iole Girasole i prati in fiore” di Gianluigi Cosi adatto ai bambini da 3 a 8 anni di età. Un mondo fatto di colori e di emozioni, laddove c’è il sole c’è colore, felicità e speranza. I bambini apprenderanno quanto sia importante per la natura la funzione delle api e contrastare, quindi, la loro estinzione a causa dell’inquinamento. Sul balcone del fioraio Ronzino i suoi amati fiori si stanno appassendo perché non ci sono le amiche api che svolazzano di qua e di là. L’ape regina Bice si dice sia stata avvistata presso un barbiere portoghese di nome Benitau, si dice desiderasse sfoltire un po’ di peluria dalle sue barbe ali in vista della calda stagione ma da allora di lei nessuna traccia. Ronzino disperato chiede aiuto a Iole Girasole: chi meglio di lei può riuscire a portare il sole e la felicità? Iole, con l’aiuto di Isabella coccinella e dei bambini, scoprirà che Benitau non è un barbiere ma un turista che vuole godersi la vacanza senza insetti fastidiosi e ha intenzione di ucciderli tutti con la sua bomboletta “Nanna”, uno spray che fa addormentare le api. Iole riuscirà a trovare Bice e a farla svegliare. Quando sembrava essere tornato tutto al proprio posto Iole decide di dare una lezione a Benitau trasformandolo in ape: solo così Benitau potrà rendersi conto dell’importanza del lavoro delle api per l’uomo.

